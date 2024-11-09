Рой Уильямс о том, как он открыл Майкла Джордана: «Я сказал: «Парни, вы никогда не видели ничего подобного»
Рой Уильямс рассказал, как он открыл Майкла Джордана для Северной Каролины.
«В первый год моей работы в университете Северная Каролина я помог завербовать Джеймса Уорти. Во второй год я помог завербовать Сэма Перкинса. Затем, на третий год, я стал первым тренером, который восхитился Майклом. Майкл принял участие в нашем баскетбольном лагере. Я позвонил его школьному тренеру, чтобы узнать, не хочет ли он привезти Майкла в лагерь. Мы получили отчет, что он был довольно хорош. И в воскресенье днем в лагере я просто влюбился в него.
Я сказал тренеру Смиту и Эдди Фоглеру: «Парни, вы никогда не видели ничего подобного. По-моему, я только что видел лучшего игрока школьного возраста ростом 193 сантиметра в моей жизни», — рассказал бывший тренер университета Северная Каролина Рой Уильямс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Run Your Race
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