Скотти Пиппен-младший оформил трипл-дабл в матче с «Уизардс». Вместе со Скотти Пиппеном они составили 1-й в НБА дуэт отец-сын с подобной статистикой

Скотти Пиппен-младший оформил первый трипл-дабл в карьере.

Разыгрывающий «Гризлис» в матче с «Уизардс» (128:104) вышел в старте, заменив травмированного Джа Морэнта.

На его счету 11 очков (4 из 8 с игры), 10 подборов и 11 передач при 2 потерях за 28 минут.

Вместе с легендарным Скотти Пиппеном игрок «Мемфиса» составил первый в истории НБА дуэт отец-сын, представители которого оформляли трипл-дабл.