Единая лига ВТБ. УНИКС – ЦСКА, «Парма» сыграет с «Пари Нижним Новгородом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Казанский УНИКС примет московский ЦСКА, пермская «Парма» сыграет с «Пари Нижним Новгородом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 10-1, Зенит – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-8, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.