Шэйдон Шарп вернулся после травмы, сыграв впервые с 11 января

Шэйдон Шарп вернулся в состав «Портленда» после травмы.

Форвард «Блэйзерс» вышел на площадку во встрече с «Сан-Антонио» (105:118), сыграв впервые с 11 января.

На счету Шарпа 13 очков, 2 подбора и 1 передача за 20 минут. Баскетболист пропустил начало сезона-24/25 из-за повреждения плеча.

В минувшем сезоне 21-летний Шарп набирал 15,9 очка, 5,0 подбора и 2,9 передачи в среднем за игру. В феврале он перенес операцию по поводу травмы мышц кора.