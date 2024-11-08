Шэйдон Шарп вернулся после травмы, сыграв впервые с 11 января
Шэйдон Шарп вернулся в состав «Портленда» после травмы.
Форвард «Блэйзерс» вышел на площадку во встрече с «Сан-Антонио» (105:118), сыграв впервые с 11 января.
На счету Шарпа 13 очков, 2 подбора и 1 передача за 20 минут. Баскетболист пропустил начало сезона-24/25 из-за повреждения плеча.
В минувшем сезоне 21-летний Шарп набирал 15,9 очка, 5,0 подбора и 2,9 передачи в среднем за игру. В феврале он перенес операцию по поводу травмы мышц кора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
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