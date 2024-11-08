Ожидается, что Евролига определится с местом проведения «Финала четырех» 2025 года во вторник
В ближайшее время будет объявлено место проведения «Финала четырех» 2025 года.
Ожидается, что Евролига определится с городом-организатором «Финала четырех» во вторник, когда состоится очередное заседание акционеров турнира.
Ранее сообщалось, что Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом. Столица Сербии в последнее время считалась явным фаворитом.
IMG, один из главных спонсоров мероприятия, отдает приоритет проведению «Финала четырех» в Абу-Даби. Компания предлагает спонсорскую сделку на сумму 75 миллионов евро. Одним из условий, указанных в предложении, является проведение следующих трех «Финалов четырех» в Абу-Даби.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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