Ожидается, что Евролига определится с местом проведения «Финала четырех» 2025 года во вторник

В ближайшее время будет объявлено место проведения «Финала четырех» 2025 года.

Ожидается, что Евролига определится с городом-организатором «Финала четырех» во вторник, когда состоится очередное заседание акционеров турнира.

Ранее сообщалось, что Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом. Столица Сербии в последнее время считалась явным фаворитом.

IMG, один из главных спонсоров мероприятия, отдает приоритет проведению «Финала четырех» в Абу-Даби. Компания предлагает спонсорскую сделку на сумму 75 миллионов евро. Одним из условий, указанных в предложении, является проведение следующих трех «Финалов четырех» в Абу-Даби.