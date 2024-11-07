0

ACB. «Бреоган» примет «Тенерифе»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Бреоган» сыграет с «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 5-1, Валенсия – 4-1, Тенерифе – 3-1, Барселона – 4-2, Реал – 4-2, Мурсия – 4-2, Гран-Канария – 4-2, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-3, Бильбао – 3-3, Манреса – 3-3, Сарагоса – 3-3, Форса Льейда – 3-3, Баскет Корунья – 2-4, Бреоган – 1-4, Баскония – 1-5, Гранада – 1-5, Жирона – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoчемпионат Испании
logoБреоган
logoТенерифе
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Уникаха» одержала победу над «Барселоной» и продлила серию до 5-0, «Реал» выиграл у «Манресы» и другие результаты
27 октября, 20:35
ACB. «Реал» потерпел гостевое поражение от «Бильбао», «Барселона» на выезде обыграла «Тенерифе» и другие результаты
513 октября, 19:27
ACB. 24 очка Курича помогли «Андорре» победить в гостях «Басконию», «Валенсия» разгромила «Ховентуд» и другие результаты
5 октября, 21:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»
21 минуту назад
Евролига. «Милан» примет «Реал», «Бавария» встретится с «Жальгирисом» и другие матчи
27 минут назад
Бобби Маркс: «Яннис Адетокумбо и «Милуоки» не рассматривают варианты обмена»
242 минуты назад
Кенни Эткинсон: «Мне повезло попасть в очень хорошую компанию»
358 минут назад
Аналитик ESPN о Егоре Демине: «Прогнозирую ему игру с 20 результативными передачами в этом году»
сегодня, 06:20
НБА. 27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон», трипл-дабл Йокича (23+19+16) позволил «Денверу» справиться с «Оклахомой» и другие результаты
315сегодня, 06:01
Лука Дончич о Клэе Томпсоне: «Не так просто сразу сыграться с новым партнером»
5сегодня, 05:59
Леброн Джеймс о Джа Морэнте: «Он вдохновляет молодое поколение. Здорово, что он вернулся на площадку»
2сегодня, 05:45Видео
Репортер The Athletic Сэм Весени о Егоре Демине: «Это серьезный претендент на Топ-5 драфта»
2сегодня, 05:24Видео
Стив Керр: «Давайте снова сделаем Америку великой и разобьем «Селтикс»
20сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Виртус» обыграл «Дертону» и увеличил победную серию до 6-0
вчера, 21:02
Евгений Пашутин о победе над «Локо»: «Это большая победа для всех нас»
вчера, 20:20
Андрей Ведищев о поражении от «Пармы»: «Не выполнили план на игру, не вовремя сбились на индивидуальные действия»
вчера, 20:02
Кендрик Перкинс: «Если бы у Бена Симмонса и Майкла Бизли был ребенок, это был бы Паоло Банкеро»
10вчера, 19:54
Василий Карасев после поражения от ЦСКА: «Не могу назвать этот матч провальным»
вчера, 19:01
Андреас Пистиолис: «Мы – ЦСКА, и в матчах с нами каждый соперник крайне мотивирован и выкладывается на 100 процентов»
вчера, 18:53
Лу Уильямс: «Карл-Энтони Таунс более мастеровитый, но Никола Йокич более эффективный»
8вчера, 18:42
Кендрик Перкинс: «Чет Холмгрен – это белый Кевин Гарнетт»
10вчера, 18:13
Стивен Эй Смит: «Команда проиграет серию плей-офф, а Дэрил Мори подойдет с аналитикой и скажет: «Видишь, на самом деле мы победили»
3вчера, 17:58
Тэйлор Дженкинс пропустит матч против «Лейкерс» из-за смерти члена семьи
1вчера, 17:48