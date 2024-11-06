Ивица Зубац о Вембаньяме: «Когда ты в «краске», единственное, что можно сделать – поставить через него»

Ивица Зубац назвал единственный способ борьбы с Виктором Вембаньямой в «краске».

«Когда ты в «краске», единственное, что можно сделать – поставить через него. Нужно сыграть жестко и пытаться воткнуть сверху.

Он накрывает все, что пролетает над ним, любой флотер или хук. Остается только делать это через него», – заявил центровой «Клипперс».

В матче с «Клипперс » француз записал на свой счет 9 блок-шотов.