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Расселл Уэстбрук принимает роль наставника молодых игроков «Денвера»: «Мне нравится эта часть процесса»

Расселлу Уэстбруку нравится быть наставником для молодежи «Наггетс».

«Мне нравится видеть рост. Мне нравится видеть ошибки. Мне нравится видеть разочарование. Мне нравится видеть невзгоды. Мне нравится видеть радость. Мне нравится видеть счастье. Мне нравится наблюдать весь спектр эмоций, потому что это часть игры. И я понимаю, что это многому учит нас не только в баскетболе, но и в жизни.

Баскетбол – наше основное занятие, и да, он учит еще и жизненным навыкам. Что, если у вас в жизни, скажем, в личной жизни, возникнут проблемы? Что вы будете делать? Вы либо пасуете перед ними, либо ищете виноватых, вы можете попросить совета или поискать его внутри себя. Есть много разных вариантов.

И мне нравится быть там, быть личностью, быть голосом, человеком, который может слушать и быть рядом с ребятами. Да, мне нравится эта часть общего процесса», – сказал 35-летний разыгрывающий.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Рэйчел Стрэнд
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