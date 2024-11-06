Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» встретится с «Пармой»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.
В столичном дерби МБА-МАИ примет ЦСКА, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре встретится с пермской «Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 9-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-2, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Енисей – 4-7, Автодор – 4-7, МБА-МАИ – 3-8, Астана – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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