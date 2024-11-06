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Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Локомотив-Кубань» встретится с «Пармой»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

В столичном дерби МБА-МАИ примет ЦСКА, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре встретится с пермской «Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 9-1, Зенит – 9-2, Локомотив-Кубань – 9-2, УНИКС – 9-3, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 5-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Енисей – 4-7, Автодор – 4-7, МБА-МАИ – 3-8, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
logoМБА-МАИ
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