Майк Браун о разговоре в раздевалке «Кингз» в перерыве матча с «Хит»: «Призывали друг друга к ответственности»

«Сакраменто» одолел «Майами» со счетом 111:110.

«Кингз» уступали 13 очков к большому перерыву. По словам главного тренера Майка Брауна, в раздевалке во время паузы в игре состоялась оживленная дискуссия.

«Мы пытаемся настроить и мотивировать парней, они мотивируют друг друга. И в подобных случаях в хороших командах именно так и происходит. Все хотят, чтобы каждый в коллективе чувствовал ответственность. Я не должен быть единственным, кто призывает к ответственности.

Парни должны выходить и говорить: «Здесь я справился не лучшим образом. Я должен играть лучше». Другие должны говорить: «Ты должен играть лучше, ты должен играть лучше». Но для этого всем нужно играть на высоком уровне, причем речь не о статистике, а, скорее, об уровне самоотдачи, сосредоточенности и внимании к деталям.

Вот что у нас было. Все призывали друг друга к ответственности, никто не принимал на свой счет, все понимали, что у нас одна общая цель. Мы должны были победить, что в итоге вышли и сделали. Как-то так. Как-то так», – сказал Браун.