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Лука Дончич исполнил трик-шот после разминки, забросив с обратной стороны щита

Лука Дончич исполнил трик-шот после разминки.

Лидер «Мэверикс» в день матча с «Рокетс» забросил с обратной стороны щита перед тем, как скрыться в подтрибунном помещении.

В техасском дерби словенец набрал 29 очков при 12 из 25 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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