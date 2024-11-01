Лука Дончич исполнил трик-шот после разминки, забросив с обратной стороны щита
Лука Дончич исполнил трик-шот после разминки.
Лидер «Мэверикс» в день матча с «Рокетс» забросил с обратной стороны щита перед тем, как скрыться в подтрибунном помещении.
В техасском дерби словенец набрал 29 очков при 12 из 25 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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