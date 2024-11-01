«Детройт» отказался от опции в контракте Уэнделла Мура
«Детройт» не стал использовать опцию в контракте Уэнделла Мура.
Атакующий защитник (23 года, 196 см) был выбран на драфте-2022 под 26-м номером. За два сезона он провел за «Вулвз» 54 матча, набирая в среднем 1,1 очка.
В июне «Миннесота» обменяла Мура и 37-й пик в «Детройт». Взамен «волки» получили от «Пистонс» 53-й пик.
В нынешнем сезоне Мур принял участие в 1 матче за «Детройт».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
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