«Детройт» отказался от опции в контракте Уэнделла Мура

«Детройт» не стал использовать опцию в контракте Уэнделла Мура.

Атакующий защитник (23 года, 196 см) был выбран на драфте-2022 под 26-м номером. За два сезона он провел за «Вулвз» 54 матча, набирая в среднем 1,1 очка.

В июне «Миннесота» обменяла Мура и 37-й пик в «Детройт». Взамен «волки» получили от «Пистонс» 53-й пик.

В нынешнем сезоне Мур принял участие в 1 матче за «Детройт ».