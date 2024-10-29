Джош Ховард: «Стив Нэш мог отдать тебе передачу, когда ты даже не думал»
Джош Ховард рассказал о невероятном видении площадки Стива Нэша.
«Стив Нэш был профессионалом. Он проводил в зале так же много времени, как Дирк Новицки.
Он был мастером игры на средней дистанции, и я перенял это у него. Если он выходил на свою точку, он не думая совершал лей-ап через семифутового игрока.
Также он мастерски делал передачи. Он мог отдать тебе передачу, когда ты даже не думал. Он мог отдать тебе передачу, когда ты даже не знал об этом», – сказал бывший игрок «Далласа».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Forgotten Seasons
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