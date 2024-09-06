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Рашид Уоллес: «Стив Нэш популяризовал передерживание мяча, но это работает не со всеми»

Рашид Уоллес вспомнил игровую манеру Стива Нэша

По мнению чемпиона НБА в составе «Пистонс», передерживание мяча работало в случае с экс-разыгрывающего «Финикса», но необязательно является эффективным в случае с другими баскетболистами.

«Нэш был первым, кто начал это, все эти необязательные ведения. Но он носился туда сюда, проникал под кольцо, в его случае это работало, он был эффективен с учетом того, кем был и с кем играл.

Сейчас же все думают, что могут делать то же самое. «Я могу сделать 15 ведений, прежде чем отдам мяч». Что ты творишь? Что это такое? Ты мог отдать мяч 7 ведений назад! Да даже не 7, а 2.

Меня бы вся эта возня не устроила. Со мной? Ну уж нет. Тебе бы досталось за такое», – заявил Уоллес.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoРашид Уоллес
logoСтив Нэш
logoНБА
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