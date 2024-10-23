Джон Салли о Роберте Пэрише: «Ты куришь и пьешь скотч, и при этом вот так избиваешь меня по всей площадке?»
Джон Салли рассказал, как Роберт Пэриш пил и курил скотч после матча.
«Мы остановились в отеле. Однажды я спускаюсь и вижу, как Роберт Пэриш сидит в баре со скотчем, одним кубиком и сигаретой.
Я говорю: «Ты куришь и пьешь скотч, и при этом вот так избиваешь меня по всей площадке?» Он отвечает: «Тебе надо научиться баловать себя», – рассказал четырехкратный чемпион НБА в подкасте Байрона Скотта.
Во время первого матча Салли за «Детройт» против «Бостона» в сезоне-1986/87 Пэриш отметился 34 очками, 19 подборами, 9 передачами и помог команде победить с разницей в 7 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Byron Scott’s Fast Break
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