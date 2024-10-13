Эргин Атаман: «За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной»
Эргин Атаман раскритиковал «Панатинаикос» за плохую защиту в матче с ПАОКом.
«Поздравляю не мою команду, а ПАОК, ведь они заслужили победу. Они играли лучше нас.
За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной. Я не хочу никого называть, но мы поговорили об этом в раздевалке.
Неприемлемо отдавать 40 очков защитникам ПАОКа. Мы провели очень плохой матч, но нашли способ победить», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости