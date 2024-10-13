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Эргин Атаман: «За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной»

Эргин Атаман раскритиковал «Панатинаикос» за плохую защиту в матче с ПАОКом.

«Поздравляю не мою команду, а ПАОК, ведь они заслужили победу. Они играли лучше нас.

За исключением 2-3 игроков, наша защита сегодня была ужасной. Я не хочу никого называть, но мы поговорили об этом в раздевалке.

Неприемлемо отдавать 40 очков защитникам ПАОКа. Мы провели очень плохой матч, но нашли способ победить», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Эргин Атаман
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