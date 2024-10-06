Карл-Энтони Таунс: «Леброн Джеймс – лучший игрок в истории НБА»

Карл-Энтони Таунс считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории НБА.

«Я могу говорить только о том, кого видел собственными глазами. Этот парень Брон – это что-то особенное.

Брон — лучший игрок, которого мы когда-либо видели. С точки зрения таланта, я считаю, он лучший игрок. Можно спорить о титулах и наградах, но если речь о чистом таланте, то он лучший», – сказал центровой «Нью-Йорка » в интервью Шэннону Шарпу.