Карл-Энтони Таунс: «Леброн Джеймс – лучший игрок в истории НБА»
Карл-Энтони Таунс считает Леброна Джеймса величайшим игроком в истории НБА.
«Я могу говорить только о том, кого видел собственными глазами. Этот парень Брон – это что-то особенное.
Брон — лучший игрок, которого мы когда-либо видели. С точки зрения таланта, я считаю, он лучший игрок. Можно спорить о титулах и наградах, но если речь о чистом таланте, то он лучший», – сказал центровой «Нью-Йорка» в интервью Шэннону Шарпу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Стивена Эй Смита
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