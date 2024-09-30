Эй Джей Гриффин: «Бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом»

Эй Джей Гриффин официально объявил о причине приостановки карьеры.

«Я бросил баскетбол, чтобы следовать за Иисусом, и я понимаю, что в глазах многих людей это выглядит как потеря.

Мне кажется, что отказ от баскетбола позволит мне полностью посвятить себя служению и по-настоящему служить Господу всем сердцем.

Я думал, что баскетбол — это причина, по которой я живу, но когда я пришел к Богу, он показал мне, что мы все созданы, чтобы прославлять Бога. Мы все созданы с определенной целью, данной Богом», – сказал форвард.

Гриффин был выбран под 16-м номером драфта-2022.