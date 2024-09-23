Остин Ривз о титуле «Лейкерс» в «пузыре»: «Если бы победа досталась не Леброну, а кому-то другому, то никто ничего не сказал бы»

Остин Ривз поделился мнением о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре».

По мнению Ривза , вопросы к титулу «озерников» 2020 года во время доигровки сезона в Орландо во многом связаны с фигурой лидера команды Леброна Джеймса.

«Лейкерс » взяли абсолютно легитимные перстни. Не пытаюсь сказать, что это была самая сложная победа. Но точно могу сказать, что у всех были равные условия. То же самое, что и в любой другой сезон.

Мне кажется, если бы победа досталась не Брону, а кому-то другому, то никто ничего не сказал бы. Все ненавидят Брона . На самом деле, все его любят, но ему часто приходится иметь дело с негативом», – считает защитник «Лейкерс».