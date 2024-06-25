Андрес Фелис о переходе в «Реал»: «Контракт еще официально не подписан, но мы работаем над этим»

Андрес Фелис надеется, что его переход в «Реал» завершится на этой неделе.

«Я на это надеюсь, потому что это позволит мне сосредоточиться на олимпийском отборочном турнире. Сейчас мы ждем.

Контракт еще официально не подписан, но мы работаем над этим. Это была бы прекрасная возможность для меня, моей семьи и моей карьеры. Я всегда буду благодарен « » за то, что он привел меня в лигу и в Испанию. Если сделка с « » состоится, это станет важным шагом в моей карьере», – сказал доминиканский разыгрывающий.

По информации СМИ, Фелис и «Реал» достигли устного соглашения о контракте по схеме «2+1».