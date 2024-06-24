Илья Попов стал игроком «Самары»

Теги переходы Единая лига ВТБ Илья Попов Самара Баскетбол

Центровой сборной России Илья Попов перешел в «Самару».

Контракт с «большим» (29 лет, 208 см) рассчитан на два сезона (по схеме 1+1).

В сезоне-23/24 Попов выступал за «Руну» и принял участие в 40 матчах Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка, 3,4 подбора и 1,3 передачи.

«Решение о переходе в «Самару» я принял достаточно быстро. Я давно знаком с тренером Зулой, мы два года вместе работали в «Енисее», знаю его систему. От Самары у меня только теплые впечатления от всех приездов, будет приятно пожить здесь год-два. Болельщики всегда создают здесь классную атмосферу, какая и должна быть на баскетболе. Жду не дождусь первой игры, когда мы встретимся все вместе», – заявил новобранец самарского клуба.

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