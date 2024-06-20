«В этом сезоне буду бороться за чемпионство, но не уверен, что будет дальше». Ник Нерс рассказал об обещании Кавая Ленарда

Теги Торонто НБА Кавай Ленард Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс признался, что не был удивлен, когда Кавай Ленард покинул «Торонто».

«Я не был абсолютно шокирован уходом Кавая в «Клипперс», потому что во время нашей первой встречи после того, как его обменяли в «Торонто», мы отлично побеседовали. Он сказал: «Послушайте, в этом сезоне я буду бороться за чемпионство, но не уверен, что будет дальше. Но в этом сезоне я буду играть на 100 процентов».

Я не был шокирован его уходом, но надеялся, что он останется, потому что у нас была очень хорошая команда», – рассказал главный тренер «Филадельфии».

Ленард провел за «Торонто» один сезон (2018/19), в котором помог клубу завоевать чемпионский титул.

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5 комментариев
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Красавчик! Все по честному:)
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То есть в Клипперс он шёл просто за баблом зная что здоровья играть нет
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Та команда с Каваем могла запросто брать вторую гайку подряд. Из потерь был Марк Газель, зато был здоровый Ануоби
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Ответ michaeli
То есть в Клипперс он шёл просто за баблом зная что здоровья играть нет
нет, он в лак получил такие же деньги, как и в любом месте бы получил. он ехал жить в кайфовый ЛА вместо холодного торонто.
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Ответ Григорий Тимофеев
Та команда с Каваем могла запросто брать вторую гайку подряд. Из потерь был Марк Газель, зато был здоровый Ануоби
Марк играл еще в сезоне 19/20, но возраст брал уже свое. Ушел Дэнни Грин только из чемпионской ротации.
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