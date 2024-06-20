«В этом сезоне буду бороться за чемпионство, но не уверен, что будет дальше». Ник Нерс рассказал об обещании Кавая Ленарда

Ник Нерс признался, что не был удивлен, когда Кавай Ленард покинул «Торонто».

«Я не был абсолютно шокирован уходом в «Клипперс», потому что во время нашей первой встречи после того, как его обменяли в «Торонто», мы отлично побеседовали. Он сказал: «Послушайте, в этом сезоне я буду бороться за чемпионство, но не уверен, что будет дальше. Но в этом сезоне я буду играть на 100 процентов».

Я не был шокирован его уходом, но надеялся, что он останется, потому что у нас была очень хорошая команда», – рассказал главный тренер «Филадельфии».

Ленард провел за « » один сезон (2018/19), в котором помог клубу завоевать чемпионский титул.