Джейлен Браун: «Селтикс» не любят проигрывать. Мы готовы к пятой игре»

Джейлен Браун рассказал о настрое «Селтикс» на 5-й матч финала с «Мэверикс».

«Мы не любим проигрывать. Мы готовы к пятой игре. Пожалуй, это лучший ответ, который у меня есть. Я думаю, мы готовы. Мы у себя дома. И с нетерпением ждем матча.

Это то, ради чего мы все работаем. Мы близки к завершения того, что намеревались сделать еще в начале сезона. Поэтому, как мне кажется, сейчас несложно собрать всех в одной раздевалке и настроить их, объединить», – сказал защитник « ».

Пятый матч финальной серии состоится в понедельник, «Селтикс» ведут 3-1.