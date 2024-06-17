Джейлен Браун: «Селтикс» не любят проигрывать. Мы готовы к пятой игре»

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Джейлен Браун рассказал о настрое «Селтикс» на 5-й матч финала с «Мэверикс».

«Мы не любим проигрывать. Мы готовы к пятой игре. Пожалуй, это лучший ответ, который у меня есть. Я думаю, мы готовы. Мы у себя дома. И с нетерпением ждем матча.

Это то, ради чего мы все работаем. Мы близки к завершения того, что намеревались сделать еще в начале сезона. Поэтому, как мне кажется, сейчас несложно собрать всех в одной раздевалке и настроить их, объединить», – сказал защитник «Бостона».

Пятый матч финальной серии состоится в понедельник, «Селтикс» ведут 3-1.

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