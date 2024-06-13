Джейсон Кидд: «Опыт, который мы получаем, очень полезен»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд позитивно оценивает промежуточные результаты плей-офф.

«Мы говорим об опыте. О значении подобных матчей. У нас много молодых игроков, которые никогда не делали ничего подобного.

Опыт, который мы получаем, будет нам полезен. Это совсем не плохой опыт. Мы проигрываем 0-3. Но во втором и третьем матчах мы были гораздо ближе. Мы просто должны найти дополнительные ресурсы в нападении и тех, кто реализует свои броски», – заметил главный тренер «Далласа».

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