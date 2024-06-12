Лоуренс Фишберн: «Когда предложили сыграть Дока Риверса, я понятия не имел, кто это такой»

Актер Лоуренс Фишберн рассказал, как ему предложили сыграть Дока Риверса.

«Когда мне предложили сыграть , я подумал: «Кто такой Док Риверс?» Я понятия не имел, кто такой Док Риверс. Я же говорил, я не любитель спорта.

Когда я не знаю того, кого играю, играть намного легче. У меня нет предвзятого мнения, поэтому я не привнес это предвзятое представление о том, кем был этот человек. У меня не было никакого мнения ни о чем, потому что я не знал его историю.

К счастью, он все еще с нами, жив и здоров. И у нас оказались общие друзья, поэтому я достал его номер, позвонил, коротко поговорил с ним и пригласил на вечеринку в честь Дня труда к себе домой. Он и мой друг Уинтон Марсалис сразу затеяли дискуссию о покойном Билле Расселле, который только что скончался, о том, был ли он величайшим игроком в истории и так далее.

Мне пришлось в течение двух часов наблюдать за этими дебатами о великом Билле Расселле. Док был очень страстным и очень умным, дискуссия была очень обстоятельной, потому что они вспоминали конкретные матчи, моменты и так далее. Благодаря этому опыту я увидел настоящего Дока, без каких-либо ограничений, которые накладывает его должность тренера», – рассказал известный актер.

Фишберн сыграет бывшего главного тренер «Клипперс» в фильме «Дела Стерлинга».

Картина расскажет о бывшем владельце « » , который в 2014-м году был пожизненно дисквалифицирован и оштрафован на 2,5 миллиона долларов за нелицеприятные высказывания в адрес афроамериканцев.