Лоуренс Фишберн: «Когда предложили сыграть Дока Риверса, я понятия не имел, кто это такой»

Теги Док Риверс Клипперс НБА Дональд Стерлинг кино Баскетбол

Актер Лоуренс Фишберн рассказал, как ему предложили сыграть Дока Риверса.

«Когда мне предложили сыграть Дока Риверса, я подумал: «Кто такой Док Риверс?» Я понятия не имел, кто такой Док Риверс. Я же говорил, я не любитель спорта.

Когда я не знаю того, кого играю, играть намного легче. У меня нет предвзятого мнения, поэтому я не привнес это предвзятое представление о том, кем был этот человек. У меня не было никакого мнения ни о чем, потому что я не знал его историю.

К счастью, он все еще с нами, жив и здоров. И у нас оказались общие друзья, поэтому я достал его номер, позвонил, коротко поговорил с ним и пригласил на вечеринку в честь Дня труда к себе домой. Он и мой друг Уинтон Марсалис сразу затеяли дискуссию о покойном Билле Расселле, который только что скончался, о том, был ли он величайшим игроком в истории и так далее.

Мне пришлось в течение двух часов наблюдать за этими дебатами о великом Билле Расселле. Док был очень страстным и очень умным, дискуссия была очень обстоятельной, потому что они вспоминали конкретные матчи, моменты и так далее. Благодаря этому опыту я увидел настоящего Дока, без каких-либо ограничений, которые накладывает его должность тренера», – рассказал известный актер.

Фишберн сыграет бывшего главного тренер «Клипперс» в фильме «Дела Стерлинга».

Картина расскажет о бывшем владельце «Клипперс» Дональде Стерлинге, который в 2014-м году был пожизненно дисквалифицирован и оштрафован на 2,5 миллиона долларов НБА за нелицеприятные высказывания в адрес афроамериканцев.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Значение слова нелицеприятный - непредвзятый, беспристрастный; независимый ни от чина, ни от лица адресата высказывания.
Любопытно, автор новости такой смысл закладывал в это слово в новости?
0
0
0
Мы тоже
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий