Джейлен Браун: «Наплевать на разговоры про меня лично. Меня волнует лишь то, что мы делаем как команда»

Джейлен Браун обозначил свои приоритеты.

По ходу плей-офф-2024 стал актуальным вопрос, кто в паре защитника с является лучшим игроком «Селтикс».

«Чемпионский титул, больше всего это похоже на командную награду, и это именно то, ради чего мы играем в баскетбол. Наплевать мне на разговоры про меня лично. Меня волнует лишь то, что мы делаем как команда.

Это для меня важно, этого я хочу достичь, это то, частью чего я хочу быть. Полагаю, мы все здесь ради этого», – сказал .