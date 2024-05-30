Усман Гаруба о переходе в «Реал»: «Хватит распространять фейковые новости»

Усман Гаруба опроверг слухи о возвращении в «Реал».

«Обычно я не пишу здесь, но на этот раз мне придется это сделать. Я понимаю каждого журналиста/инсайдера и работу, которую они выполняют, но они должны уважать игроков и команды, а не предоставлять ложные новости, не зная ничего, что происходит.

Решение о моем будущем еще не принято, так что хватит распространять фейковые новости. Мы продолжаем работать. Спасибо», – написал центровой.

Ранее в СМИ появилась информация, что согласился подписать долгосрочный контракт с испанским клубом.