Усман Гаруба о переходе в «Реал»: «Хватит распространять фейковые новости»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА Усман Гаруба Баскетбол

Усман Гаруба опроверг слухи о возвращении в «Реал».

«Обычно я не пишу здесь, но на этот раз мне придется это сделать. Я понимаю каждого журналиста/инсайдера и работу, которую они выполняют, но они должны уважать игроков и команды, а не предоставлять ложные новости, не зная ничего, что происходит.

Решение о моем будущем еще не принято, так что хватит распространять фейковые новости. Мы продолжаем работать. Спасибо», – написал центровой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гаруба согласился подписать долгосрочный контракт с испанским клубом.

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