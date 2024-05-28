Гилберт Аренас – Карлу-Энтони Таунсу: «Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые»
Гилберт Аренас раскритиковал Карла-Энтони Таунса за игру в финале Запада.
«КАТ, у тебя явное преимущество над игроком, который тебя опекает в этой серии. Ты решил, что сейчас самое время бросать трехочковые, когда против тебя защищается игрок с ростом два метра.
Ты отказываешься идти под кольцо. Если ты пойдешь под кольцо, это заставит их выпустить более высокого игрока, а значит, убрать кого-то с площадки. Или они будут вынуждены применять против тебя дабл-тим, что даст другим игрокам возможность совершать открытые броски.
Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые», – заявил бывший игрок НБА.
Ни ни какую истину не претендую, просто ради интереса сделал небольшую выборку за последние 3 сезона (включая этот неполный) по Таунсу и Йокича добавил ()первый кто пришел в голову) и добавил к ним Дирка и его 3 сезона, не рандомных, а тех, где он по возрасту примерно как эти ребята.
Помимо "трешек" (ну скучно же только на них смотреть) добавил броски со средней "от 16 футов до трехи" и "от 10 футов до 16", исключив всякие крюки и другие типы бросков:
Jokic
3 оч 274/748 36.6%
16 ft to <3-pt 145/312 46.5%
10 to <16 ft 221/459 48.1%
KAT
3оч 304/754 40.3%
16 ft to <3-pt 40/102 39.2%
10 to <16 ft 24 23/78 29.5%
Dirk
3оч 310/788 39.3%
16 ft to <3-pt 800/1740 46%
10 to <16 ft 24/581 1225 47.4%
В глаза бросается действительно крутой % от Таунса с дуги. хотя и здесь Дирк почти рядом, а также колоссальны перевес немца в бросках со средней и по попыткам, и по точности. Йокич тоже очень хорош со средней, но бросает реже раза в 4 чем Новицки, исходя из тенденций современной игры
Сейчас такая регулярка, что % попаданий там не так уж много значит. Бен Симмонс вон тоже на тренировках кладет трешки..
По карьере сложнее найти такой пример, но проблема КАТ в том, что он постепенно снижает процент, по FG% в начале карьеры 54%, а в 2023-24 всего 50.4%. Я не знаю, как Вы на это смотрите - минуты не выросли, попытки скорее снижались. Сложно сказать, что он как Леброн - увеличивает эффективность к 39 годам
И то, что Таунс отлично и эффективно бросает как минимум в регулярке очевидно
И первые 2 серии он провел на отличном уровне
Плов расставляет величайших в истории
А процент в регулярке в таких аспектах вроде норм
В прошлой серии (против действующего чемпиона) он бросал хорошо
То, что в по Таунс бросает не так хорошо, не забирает у него статус лучшего бросающего бигмена в истории
Не согласен
Но он бросает великолепно, и среди бигменов сложно найти того, кто бросает лучше Таунса.
FG не имеет значения в данном случае, он в этом сезоне в 5 раз больше кинул трёшек, чем в первом сезоне, при этом процент двушек одинаковый