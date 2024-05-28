Гилберт Аренас – Карлу-Энтони Таунсу: «Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые»

Гилберт Аренас раскритиковал Карла-Энтони Таунса за игру в финале Запада.

«КАТ, у тебя явное преимущество над игроком, который тебя опекает в этой серии. Ты решил, что сейчас самое время бросать трехочковые, когда против тебя защищается игрок с ростом два метра.

Ты отказываешься идти под кольцо. Если ты пойдешь под кольцо, это заставит их выпустить более высокого игрока, а значит, убрать кого-то с площадки. Или они будут вынуждены применять против тебя дабл-тим, что даст другим игрокам возможность совершать открытые броски.

Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые», – заявил бывший игрок .