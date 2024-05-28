Гилберт Аренас – Карлу-Энтони Таунсу: «Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые»

Теги Даллас Миннесота НБА Гилберт Аренас НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Гилберт Аренас раскритиковал Карла-Энтони Таунса за игру в финале Запада.

«КАТ, у тебя явное преимущество над игроком, который тебя опекает в этой серии. Ты решил, что сейчас самое время бросать трехочковые, когда против тебя защищается игрок с ростом два метра.

Ты отказываешься идти под кольцо. Если ты пойдешь под кольцо, это заставит их выпустить более высокого игрока, а значит, убрать кого-то с площадки. Или они будут вынуждены применять против тебя дабл-тим, что даст другим игрокам возможность совершать открытые броски.

Ты должен отказаться от того, что ты хочешь – стоять без дела и бросать трехочковые», – заявил бывший игрок НБА.

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21 комментарий
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про это же и Шак с Чаком говорили - не попадаешь трехи - "тащи свою задницу в краску" и там завершай с данком, пусть фолят на тебе, но так хоть какую-то пользу принесешь команде
+9
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+8
Про КЭТ не первый год говорят что он теряется при давлении. Зато пафосно провозгласил себя лучшим бросающим большим в истории.
+5
-1
+4
Ответ mqh9pzrxgf
Тут в точку, он по сути должен быть снайпером с защитой, всю игру тащить он не способен, хочет стоять открытым и бросать, так что надо улучшать защиту, иначе Эдвардсу придется уходить как гарнетту когда то
Уйти тут придется Таунсу.
+4
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+4
Ответ AlphaBeast
Но он правда лучший бросающий бигмен в истории (или есть варианты, которые бросают лучше Таунса?) У Дирка 49,6% двушек и 38% трёшек У Таунса 56,9% двушек и 39,8% трёшек Красота не равно эффективность
вкину свой старый комент, который писал когда КЭТ произнес эту знаменитую фразу... и да он говорил "величайший снайпер в истории", сам себя не похвалишь

Ни ни какую истину не претендую, просто ради интереса сделал небольшую выборку за последние 3 сезона (включая этот неполный) по Таунсу и Йокича добавил ()первый кто пришел в голову) и добавил к ним Дирка и его 3 сезона, не рандомных, а тех, где он по возрасту примерно как эти ребята.
Помимо "трешек" (ну скучно же только на них смотреть) добавил броски со средней "от 16 футов до трехи" и "от 10 футов до 16", исключив всякие крюки и другие типы бросков:

Jokic
3 оч 274/748 36.6%
16 ft to <3-pt 145/312 46.5%
10 to <16 ft 221/459 48.1%

KAT
3оч 304/754 40.3%
16 ft to <3-pt 40/102 39.2%
10 to <16 ft 24 23/78 29.5%

Dirk
3оч 310/788 39.3%
16 ft to <3-pt 800/1740 46%
10 to <16 ft 24/581 1225 47.4%

В глаза бросается действительно крутой % от Таунса с дуги. хотя и здесь Дирк почти рядом, а также колоссальны перевес немца в бросках со средней и по попыткам, и по точности. Йокич тоже очень хорош со средней, но бросает реже раза в 4 чем Новицки, исходя из тенденций современной игры
+4
0
+4
Ответ AlphaBeast
Но он правда лучший бросающий бигмен в истории (или есть варианты, которые бросают лучше Таунса?) У Дирка 49,6% двушек и 38% трёшек У Таунса 56,9% двушек и 39,8% трёшек Красота не равно эффективность
Очень смешно а теперь посмотри как он бросает в этой серии
+3
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+3
Ответ AlphaBeast
Кто бросает лучше Таунса среди бигменов?
В серии с Далласом - любой игрок
+2
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+2
Ответ AlphaBeast
Но он правда лучший бросающий бигмен в истории (или есть варианты, которые бросают лучше Таунса?) У Дирка 49,6% двушек и 38% трёшек У Таунса 56,9% двушек и 39,8% трёшек Красота не равно эффективность
А что по объему? По выбору бросков? По эффективности в плей-офф? Нет смысла быть лучшим бросающим, если ты не бросаешь ТАК, когда это нужно.

Сейчас такая регулярка, что % попаданий там не так уж много значит. Бен Симмонс вон тоже на тренировках кладет трешки..
+2
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+2
"лучшему бросающему бигмену" бы нарезочку Дирка перед игрой глянуть
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Ответ AlphaBeast
Кто бросает лучше Таунса среди бигменов?
Прямо сейчас в плей-офф Наз Рид, Майлз Тернер, Никола Йокич (очевидно, по нему можно спорить). Даже Хорфорд на своих попытках лучше.

По карьере сложнее найти такой пример, но проблема КАТ в том, что он постепенно снижает процент, по FG% в начале карьеры 54%, а в 2023-24 всего 50.4%. Я не знаю, как Вы на это смотрите - минуты не выросли, попытки скорее снижались. Сложно сказать, что он как Леброн - увеличивает эффективность к 39 годам
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Ответ Владимир Михайлов
Сколько тебе лет, шнурок?))) Что ты тут копипастишь процент бросков в РЕГУЛЯРКЕ?? Ты вообще матчи смотришь, либо только циферки после матча, в виде статистики? Регулярка это развлекуха, которую смотреть очень тяжело. Настоящий баскет начинается с апреля...
Я смотрю много матчей
И то, что Таунс отлично и эффективно бросает как минимум в регулярке очевидно
И первые 2 серии он провел на отличном уровне
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Тут в точку, он по сути должен быть снайпером с защитой, всю игру тащить он не способен, хочет стоять открытым и бросать, так что надо улучшать защиту, иначе Эдвардсу придется уходить как гарнетту когда то
+1
-1
0
Ответ Nikadimus
А что по объему? По выбору бросков? По эффективности в плей-офф? Нет смысла быть лучшим бросающим, если ты не бросаешь ТАК, когда это нужно. Сейчас такая регулярка, что % попаданий там не так уж много значит. Бен Симмонс вон тоже на тренировках кладет трешки..
Регулярка вполне может расставлять места по таким критериям
Плов расставляет величайших в истории
А процент в регулярке в таких аспектах вроде норм
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Ответ Михаил Клинчаев
Очень смешно а теперь посмотри как он бросает в этой серии
Какая разница как он бросает в конкретно взятой серии? Провальные серии есть у любого баскетболиста в истории.
В прошлой серии (против действующего чемпиона) он бросал хорошо
То, что в по Таунс бросает не так хорошо, не забирает у него статус лучшего бросающего бигмена в истории
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Ответ Light Yagami
Я бы сказал, что Ёкич лучше бросает. Просто это всё незаметно для глаза ввиду его глобальной игры
У Йокича 35% с трёшек, у Таунса 40
Не согласен
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Ответ AlphaBeast
Но он правда лучший бросающий бигмен в истории (или есть варианты, которые бросают лучше Таунса?) У Дирка 49,6% двушек и 38% трёшек У Таунса 56,9% двушек и 39,8% трёшек Красота не равно эффективность
Я бы сказал, что Ёкич лучше бросает. Просто это всё незаметно для глаза ввиду его глобальной игры
+1
-1
0
Ответ Олег Шибанов
Прямо сейчас в плей-офф Наз Рид, Майлз Тернер, Никола Йокич (очевидно, по нему можно спорить). Даже Хорфорд на своих попытках лучше. По карьере сложнее найти такой пример, но проблема КАТ в том, что он постепенно снижает процент, по FG% в начале карьеры 54%, а в 2023-24 всего 50.4%. Я не знаю, как Вы на это смотрите - минуты не выросли, попытки скорее снижались. Сложно сказать, что он как Леброн - увеличивает эффективность к 39 годам
То что в по он не лучший бросающий бигмен это понятно
Но он бросает великолепно, и среди бигменов сложно найти того, кто бросает лучше Таунса.
FG не имеет значения в данном случае, он в этом сезоне в 5 раз больше кинул трёшек, чем в первом сезоне, при этом процент двушек одинаковый
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Ответ Vanila Panda
В серии с Далласом - любой игрок
Ну не любой, но по совокупности карьеры сложно найти человека, бросающего лучше Таунса
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как они Денвер обыграли? загадка
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