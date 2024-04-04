Билл Симмонс: «Первые девять сезонов Лэрри Берда — величайшее начало карьеры в истории НБА»

Теги Лэрри Берд Бостон НБА Билл Симмонс Баскетбол

Билл Симмонс поделился своим мнением о легенде «Бостона» Лэрри Берде.

«У меня всегда была такая теория насчет Лэрри Берда. Его первые девять сезонов — величайшее начало карьеры в истории НБА.

Три титула, пять финалов, три награды MVP, две награды MVP финала. После дебютного сезона буквально не было ни одного момента, когда бы он не входил в тройку лучших игроков лиги, а в дебютном сезоне он был четвертым среди лучших игроков лиги.

В первые девять лет карьеры Берд набирал 25 очков, 10 подборов и 6 передачи при 50% с игры, 38% из-за дуги и 88% с линии. Лучших показателей, чем этим, добиться невозможно», – сказал известный эксперт.

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3 комментария
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Между строк: не торопитесь, у Бени Симмонса только начало карьеры
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Ну здесь всё очевидно при таких раскладах, Берд начал роскошно!🔥
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Да чего там мелочиться про 9ти сезонное начало карьеры… даешь хотя бы 15ти сезонное начало.
Типа новичка года выиграть раз пять…
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