Пабло Ласо о расширении Евролиги: «Мы убиваем наших актеров»

Пабло Ласо выразил обеспокоенность по поводу большого количества игр в Евролиге.

«Я не из тех, кто умеет предсказывать будущее, но я считаю, что мы должны как-то защитить наших игроков. Что это значит? Нельзя заставлять наших игроков играть больше 100 матчей за год. Сейчас у меня есть игроки, и в Мадриде у меня были игроки, которые проводят почти 100 матчей за год. Это глупо, потому что не идет на пользу баскетболу.

В конце концов, мы убиваем наших актеров. Нам нужно управлять бизнесом, и я первый, кто поддерживает эту идею. Если нам придется ехать в Дубай, если нам понадобится еще один спонсор, если нам придется сделать что-то еще, безусловно, я полностью поддержу это, но я также выступлю за то, что мы должны защищать наших актеров», – сказал главный тренер «Баварии».