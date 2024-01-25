Пабло Ласо о расширении Евролиги: «Мы убиваем наших актеров»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Пабло Ласо Бавария Баскетбол

Пабло Ласо выразил обеспокоенность по поводу большого количества игр в Евролиге.

«Я не из тех, кто умеет предсказывать будущее, но я считаю, что мы должны как-то защитить наших игроков. Что это значит? Нельзя заставлять наших игроков играть больше 100 матчей за год. Сейчас у меня есть игроки, и в Мадриде у меня были игроки, которые проводят почти 100 матчей за год. Это глупо, потому что не идет на пользу баскетболу.

В конце концов, мы убиваем наших актеров. Нам нужно управлять бизнесом, и я первый, кто поддерживает эту идею. Если нам придется ехать в Дубай, если нам понадобится еще один спонсор, если нам придется сделать что-то еще, безусловно, я полностью поддержу это, но я также выступлю за то, что мы должны защищать наших актеров», – сказал главный тренер «Баварии».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий