Джейлен Брансон о низком проценте с игры у Джулиуса Рэндла: «Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период»
Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон заявил, что проблемы Джулиуса Рэндла с реализацией бросков – это «часть баскетбола», и выразил оптимизм, что его партнер по команде еще наберет форму.
«Такое случается. У это парня отличный настрой и отличное отношение к работе. Он приходит каждый день, делает то, что должен, выполняет свои обязанности и все такое. Просто мяч не летит в кольцо.
Каждый день говорю ему, что я с ним: «Мы проработаем все это и все». Когда у меня не идет бросок, он говорит мне то же самое. Это нормально.
Он мажет, но мы остаемся в игре. Он продолжает приносить большую пользу. Не хочу вдаваться во все эти вещи, но его сердце все еще здесь. Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период», – сказал Брансон.
В текущем сезоне Рэндл реализовал 26 из 96 (27%) с игры и 9 из 40 (22,5%) с трехочковой дистанции.
Чувак мега-мотивированный и работящий, но чисто баскетбольного таланта на то, чтобы быть первой-второй звездой на контендере ему явно не хватает, и все его старания такой звездой быть каждый вечер лишь расшатывают ему психику.
Лучшая роль для него - сконцентрироваться на защите и собирании отскоков, а в нападении стать третьей опцией либо на открытый бросок с периметра или открытый кат к корзине, либо когда есть возможность задавить один-на-один более мелкого или слабого оборонца в краске.