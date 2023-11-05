Джейлен Брансон о низком проценте с игры у Джулиуса Рэндла: «Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период»

Теги Нью-Йорк НБА Джулиус Рэндл Джейлен Брансон Баскетбол

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон заявил, что проблемы Джулиуса Рэндла с реализацией бросков – это «часть баскетбола», и выразил оптимизм, что его партнер по команде еще наберет форму.

«Такое случается. У это парня отличный настрой и отличное отношение к работе. Он приходит каждый день, делает то, что должен, выполняет свои обязанности и все такое. Просто мяч не летит в кольцо.

Каждый день говорю ему, что я с ним: «Мы проработаем все это и все». Когда у меня не идет бросок, он говорит мне то же самое. Это нормально.

Он мажет, но мы остаемся в игре. Он продолжает приносить большую пользу. Не хочу вдаваться во все эти вещи, но его сердце все еще здесь. Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период», – сказал Брансон.

В текущем сезоне Рэндл реализовал 26 из 96 (27%) с игры и 9 из 40 (22,5%) с трехочковой дистанции.

Кто больше всех потратил летом в НБА?

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1 комментарий

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Maturmalai
Можно было бы понять и простить Рандля в свете недавно перенесенной операции на колене. Но за ним к сожалению также тянется шлейф необъяснимых спадов и идиотских решений с мячом на корте.
Чувак мега-мотивированный и работящий, но чисто баскетбольного таланта на то, чтобы быть первой-второй звездой на контендере ему явно не хватает, и все его старания такой звездой быть каждый вечер лишь расшатывают ему психику.
Лучшая роль для него - сконцентрироваться на защите и собирании отскоков, а в нападении стать третьей опцией либо на открытый бросок с периметра или открытый кат к корзине, либо когда есть возможность задавить один-на-один более мелкого или слабого оборонца в краске.
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