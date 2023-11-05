Джейлен Брансон о низком проценте с игры у Джулиуса Рэндла: «Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период»

Разыгрывающий « » заявил, что проблемы с реализацией бросков – это «часть баскетбола», и выразил оптимизм, что его партнер по команде еще наберет форму.

«Такое случается. У это парня отличный настрой и отличное отношение к работе. Он приходит каждый день, делает то, что должен, выполняет свои обязанности и все такое. Просто мяч не летит в кольцо.

Каждый день говорю ему, что я с ним: «Мы проработаем все это и все». Когда у меня не идет бросок, он говорит мне то же самое. Это нормально.

Он мажет, но мы остаемся в игре. Он продолжает приносить большую пользу. Не хочу вдаваться во все эти вещи, но его сердце все еще здесь. Ему просто нужно преодолеть этот маленький трудный период», – сказал Брансон.

В текущем сезоне Рэндл реализовал 26 из 96 (27%) с игры и 9 из 40 (22,5%) с трехочковой дистанции.

Кто больше всех потратил летом в НБА?