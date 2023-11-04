Форвард « » выразил восхищение новичком «Оклахомы» .

«Чет — это проблема.

Он умеет играть. Он умеет водить мяч, он умеет бросать, у него длинные руки, он отличный блокировщик. Он будет становиться только лучше», – сказал Грин.

Во вчерашнем матче между командами центровой «Тандер» набрал 24 очка (7 из 9 с игры), сделал 8 подборов и 5 передач. «Уорриорз» победили – 141:139.

В НБА стартовал «внутрисезонный турнир». Что нужно знать о новой идее лиги