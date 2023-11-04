Дрэймонд Грин: «Чет Холмгрен — это проблема»

Теги Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Дрэймонд Грин Чет Холмгрен Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил восхищение новичком «Оклахомы» Четом Холмгреном.

«Чет — это проблема.

Он умеет играть. Он умеет водить мяч, он умеет бросать, у него длинные руки, он отличный блокировщик. Он будет становиться только лучше», – сказал Грин.

Во вчерашнем матче между командами центровой «Тандер» набрал 24 очка (7 из 9 с игры), сделал 8 подборов и 5 передач. «Уорриорз» победили – 141:139.

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