Дрэймонд Грин: «Чет Холмгрен — это проблема»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин выразил восхищение новичком «Оклахомы» Четом Холмгреном.
«Чет — это проблема.
Он умеет играть. Он умеет водить мяч, он умеет бросать, у него длинные руки, он отличный блокировщик. Он будет становиться только лучше», – сказал Грин.
Во вчерашнем матче между командами центровой «Тандер» набрал 24 очка (7 из 9 с игры), сделал 8 подборов и 5 передач. «Уорриорз» победили – 141:139.
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