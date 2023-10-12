Вице-президент НБА: «Можно давать игрокам выходные, если это необходимо по медицинским показаниям, но не всем в один день»

Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и аналитике Эван Уош пояснил новые правила лиги касательно распределения нагрузки.

«Есть небольшой нюанс в том, что многим игрокам с травмами может потребоваться пропустить один или несколько матчей, чтобы залечить травму. Это может быть рекомендация врача игрока или врача команды. Зачастую это может быть сделано иначе, чем делалось раньше, чтобы соблюсти правила и, в конечном итоге, поступить в интересах болельщиков.

Например, в правилах об участии игроков есть положения об игроках определенного возраста, с рабочей нагрузкой или историей травм, у которых могут быть ограничения на участие в двух матчах за два дня. Раньше такие игроки могли все сыграть в первый день и пропустить второй день. Таким образом, четыре игрока стартовой пятерки могли одновременно пропустить матч.

Сейчас мы говорим о том, что можно давать игрокам выходные, если это необходимо по медицинским показаниям, но не всем в один день. Можно распределить отдых так, чтобы болельщик, придя на матч, не увидел на скамейке четырех игроков стартовой пятерки», – сказал Уош.

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