Заместитель комиссионера НБА: «Мы бы хотели провести матч на «Сантьяго Бернабеу»

Теги Даллас Реал НБА Сантьяго Бернабеу Баскетбол

Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум, посетив товарищескую встречу между «Далласом» и «Реалом» в Мадриде, оценил возможность проведения матча НБА на «Сантьяго Бернабеу».

«Мне представился случай увидеть новый «Бернабеу», и изменения поистине замечательные. Я видел систему поднятия и опускания травы. Это стадион мирового класса. Если появятся обстоятельства, мы бы хотели там сыграть», – цитирует Тейтума Mundo Deportivo.

«Команды хотят сыграть на «Бернабеу». Лука Дончич сказал, что хотел бы попробовать», — передает слова Тейтума MARCA.

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