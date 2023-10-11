Форвард «Хьюстона» Диллон Брукс прокомментировал удаление в первом же матче за команду.

Брукс получил неспортивный фол второй степени в предсезонной встрече с «Индианой» (122:103). Он ударил соперника между ног во время преодоления заслона.

«Когда я пытался преодолеть заслон, то мог бы коснуться его ниже пояса, но он ведь тут же поднялся на ноги. Не знаю. Это странно. Каждый раз в подобных ситуациях ко мне начинают придираться.

У судей ко мне особое отношение? Не знаю. Как там меня зовут? Кажется, меня зовут Злодей Диллон.

Если вы выписываете неспортивный фол второй степени, то должны четко понимать, совершает ли определенный игрок свой поступок намеренно или нет. Вот здесь и начинается восприятие ими меня и моей личности. Этот судья Митч просто показал, что не знает, каков я. Он руководствовался исключительно тем, что слышал обо мне.

Все эти ситуации обсуждаются со мной уже постфактум. Сегодня или завтра я позвоню в лигу и объясню, что произошло. Мне вовсе не хотелось, чтобы случилось то, что случилось. Я просто принимал участие в эпизоде и старался отработать его», – рассказал Брукс.

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