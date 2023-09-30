Евгений Богачев о матче с «Локо»: «Уверен, что будет интересная игра»

Президент УНИКСа Евгений Богачев оценил расклад сил перед стартовым матчем нового сезона Лиги ВТБ против « ива-Кубань».

«Сложная будет встреча. «Локомотив» укрепился хорошими игроками. Важно и то, что у них очень приличный состав российских игроков. Надо отдать должное Андрею Ведищеву, у «Локо» есть своя академия подготовки баскетболистов. Большие туда средства вкладываются и, естественно, все получается. В этом плане можно позавидовать. Ведь найти сегодня классных российских баскетболистов не так просто. Есть, конечно, хорошие возрастные игроки в нашем чемпионате. Но их немного. У нас из есть Комолов, Колесников, Зайцев.

Какой‑то эйфории перед матчем нет. Тем более наш снайпер Эрик Грин болеет. Будет тяжелая игра. Настраиваемся. «Локомотив» хорошо выглядел в Суперкубке Единой лиги. Они сейчас на подъеме, сильная команда. Посмотрим. Победит сильнейший и удачливый. От удачи немало зависит. Уверен, что будет интересная игра», – заявил Богачев.

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