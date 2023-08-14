Боб Майерс станет экспертом ESPN

Теги Голден Стэйт НБА ESPN Боб Майерс Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс подписал контракт с ESPN и будет выполнять роль аналитика на матчах, а также в эфире программы «NBA Countdown», сообщает пресс-служба телеканала.

48-летний функционер провел 12 лет во фронт-офисе «Уорриорз». Он дважды был признан лучшим руководителем года в НБА (2015, 2017) и привел команду к четырем титулам чемпиона (2015, 2017, 2018, 2022).

В мае управленец принял решение покинуть пост.

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1 комментарий

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Максим Макеев
очень интересно услышать что он думает о истории харден мори
п. с особенно на фоне то что если мори в 24 уволят то позовут скорее всего как раз майерса
+3
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+3
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