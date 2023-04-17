Док Риверс: «Тренеры редко перегибают палку в плане изменений в составе»

Теги Док Риверс Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс поделился мыслями о важности изменений в составе во время матчей плей-офф.

«В целом, тренеры редко перегибают палку в плане перестановок. В большинстве случаев ты не так часто подстраиваешься, как тебе кажется, но всегда есть пара корректировок, которые приходится делать по ходу серии, исходя из действий соперника. По крайней мере, ты должен быть готов к тому, чтобы вносить коррективы чаще», – сказал тренер.

«Филадельфия» на своем паркете примет «Бруклин» в ночь на вторник, 02:30 по московскому времени. «Сиксерс» ведут в серии – 1-0.

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4 комментария

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as7-sasha
Док, нормальные тренеры вносят коррективы и по ходу игр, и между играми, и между сериями)
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Super Objectively
Ответ as7-sasha
Док, нормальные тренеры вносят коррективы и по ходу игр, и между играми, и между сериями)
вот зачем ты сказал ему это ))теперь он сломает НБА ))))
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