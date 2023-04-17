Док Риверс: «Тренеры редко перегибают палку в плане изменений в составе»

Главный тренер «Филадельфии» поделился мыслями о важности изменений в составе во время матчей плей-офф.

«В целом, тренеры редко перегибают палку в плане перестановок. В большинстве случаев ты не так часто подстраиваешься, как тебе кажется, но всегда есть пара корректировок, которые приходится делать по ходу серии, исходя из действий соперника. По крайней мере, ты должен быть готов к тому, чтобы вносить коррективы чаще», – сказал тренер.

« » на своем паркете примет « » в ночь на вторник, 02:30 по московскому времени. «Сиксерс» ведут в серии – 1-0.

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