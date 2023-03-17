Драфт-комбайн и лотерея драфта НБА пройдут в Чикаго
Элитный лагерь G-лиги, драфт-комбайн и лотерея драфта НБА пройдут в мае в городе Чикаго.
Элитный лагерь для баскетболистов из G-лиги откроется на выходных, 13 и 14 мая.
Драфт-комбайн для будущих новичков лиги продлится ровно неделю с 15 по 21 число.
Лотерея драфта НБА пройдет во вторник, 16 мая.
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