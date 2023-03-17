Крис Бруссард – о пропусках матчей Дэвисом: «Мне бы очень хотелось, чтобы он сказал: «Я сыграю. Нам нужна эта победа»

Теги Хьюстон Лейкерс НБА Энтони Дэвис Крис Бруссард Баскетбол

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что звездный форвард Энтони Дэвис должен инициировать свое участие в каждой встрече команды.

«Лейкерс» уступили в гостевой встрече идущему на 29-м месте в лиге «Хьюстону» (110:114). Дэвис пропустил игру с целью восстановления.

«У «Лейкерс» осталось 10 игр, 9 из которых против команд, которые либо борются за попадание в плей-ин, либо борются за место в плей-офф.

Я не обвиняю ЭйДи. Да, конечно, он мог бы сказать: «Буду играть». На самом деле мне бы очень хотелось, чтобы он сказал: «Я играю. Нам нужна эта победа. Нам нужна каждая игра. Сыграю». Я бы с удовольствием посмотрел на это, но не думаю, что у него такой характер», – рассказал Бруссард в эфире First Things First.

Кармело Энтони устарел еще до завершения карьеры. Но в свое время он был чудо как хорош

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7 комментариев

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armageddon123456
А кто нибудь читал его интервью перед матчем, где он сказал -"Я ХОЧУ ИГРАТЬ". Кто нибудь в курсе что решение принимал мед и тренерский штаб?
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xamer 9
Ответ TurboMen
Кто-нибудь знает как начисляются зарплаты в НБА в разных случаях? Вот Дэвис или Леброн пропускает бэктубэк, они получают зарплату за этот матч? Или если игрок травмирован и вообще не играет в сезоне, он какую-то часть зарплаты получает?
Естественно те, кто пропускают бэк-ту-бэк матчи, ничего не теряют в зарплате. Потому что решение о том играют они или нет принимает клуб, а не игрок. Если игрок отказывается играть, то ему начисляют штрафы и далее трейд или списание контракта.
По травмам: если бытовая травма или травма в результате запрещённых действий, то предусмотрены штрафы. Если травма «производственная» - получает зарплату по контракту
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Nightyork97
Ответ TurboMen
Кто-нибудь знает как начисляются зарплаты в НБА в разных случаях? Вот Дэвис или Леброн пропускает бэктубэк, они получают зарплату за этот матч? Или если игрок травмирован и вообще не играет в сезоне, он какую-то часть зарплаты получает?
Ну и про отдельные случаи в контракте забыл. Например вот такой у Зайона https://www.sports.ru/basketball/1110747621-summa-kontrakta-zajona-uilyamsona-mozhet-umenshitsya-esli-igrok-pribav.html
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Nightyork97
Ответ TurboMen
Кто-нибудь знает как начисляются зарплаты в НБА в разных случаях? Вот Дэвис или Леброн пропускает бэктубэк, они получают зарплату за этот матч? Или если игрок травмирован и вообще не играет в сезоне, он какую-то часть зарплаты получает?
Даже если бы он выбыл до конца сезона с травмой - он получит все по контракту. Симмонс в Филе прокатался на Феррари по пляжам до обмена и получил большую часть своей зарплаты. С тебя могут забрать только в случае инцидентов. Как с Морантом, штрафы там. Ну и случаи в контракте разные. Запрещено кататься на байке (образно), ты получил травму на нем - получай штраф.
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TurboMen
Кто-нибудь знает как начисляются зарплаты в НБА в разных случаях? Вот Дэвис или Леброн пропускает бэктубэк, они получают зарплату за этот матч? Или если игрок травмирован и вообще не играет в сезоне, он какую-то часть зарплаты получает?
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CvlrXXI
И чтобы как Кобе он окончательно угробил здоровье ради 1-2 раундов в ПО?
Великолепный план, надёжный, как швейцарские часы
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Analjinn
И типа сломаться как Дюрант сыгравший через боль? Дэвис нужен здоровый, иначе нет смысла в по рваться.
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