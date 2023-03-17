Крис Бруссард – о пропусках матчей Дэвисом: «Мне бы очень хотелось, чтобы он сказал: «Я сыграю. Нам нужна эта победа»
Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что звездный форвард Энтони Дэвис должен инициировать свое участие в каждой встрече команды.
«Лейкерс» уступили в гостевой встрече идущему на 29-м месте в лиге «Хьюстону» (110:114). Дэвис пропустил игру с целью восстановления.
«У «Лейкерс» осталось 10 игр, 9 из которых против команд, которые либо борются за попадание в плей-ин, либо борются за место в плей-офф.
Я не обвиняю ЭйДи. Да, конечно, он мог бы сказать: «Буду играть». На самом деле мне бы очень хотелось, чтобы он сказал: «Я играю. Нам нужна эта победа. Нам нужна каждая игра. Сыграю». Я бы с удовольствием посмотрел на это, но не думаю, что у него такой характер», – рассказал Бруссард в эфире First Things First.
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