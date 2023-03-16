«Бруклин» подпишет Мозеса Брауна
Центровой Мозес Браун (23 года, 218 см) подпишет соглашение с «Бруклином», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В понедельник «Нью-Йорк» отчислил баскетболиста – спустя 4 дня после подписания двустороннего соглашения.
Ранее сегодня «Нетс» расстались с центровым Нерленсом Ноэлом.
Браун в нынешнем сезоне провел 34 матча за «Клипперс», набирая 4,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.
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