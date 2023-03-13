«Нью-Йорк» отчислил Мозеса Брауна

« » отчислил центрового (23 года, 218 см).

Браун перешел в «Никс» на прошлой неделе, стороны заключили двусторонний контракт.

Браун в нынешнем сезоне провел 34 матча за «Клипперс», набирая 4,6 очка и 4,1 подбора в среднем за игру.

В НБА Мозес также играл за «Кливленд», «Даллас», «Оклахому» и «Портленд».

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает