Дайшон Пьер пропустит 3-4 недели из-за травмы

Форвард « » Дайшон Пьер получил травму мышцы в области левой голени. Возвращение игрока в строй ожидается через 3-4 недели.

Пьер травмировался во время пятничного матча против «Барселоны» в 28-м туре Евролиги (81:73). Канадец провел на паркете 11 минут, набрав 3 очка.

В нынешнем сезоне Евролиги Пьер набирает 6,3 очка, 3,4 подбора, 1,5 передачи в среднем за игру.

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