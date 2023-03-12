Дайшон Пьер пропустит 3-4 недели из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко чемпионат Турции Дайшон Пьер Баскетбол

Форвард «Фенербахче» Дайшон Пьер получил травму мышцы в области левой голени. Возвращение игрока в строй ожидается через 3-4 недели.

Пьер травмировался во время пятничного матча против «Барселоны» в 28-м туре Евролиги (81:73). Канадец провел на паркете 11 минут, набрав 3 очка.

В нынешнем сезоне Евролиги Пьер набирает 6,3 очка, 3,4 подбора, 1,5 передачи в среднем за игру.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий