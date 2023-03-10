Кайри Ирвинг: «Cтавки на спорт лишили игру безупречности и веселья»
Лидер «Далласа» Кайри Ирвинг считает, что ставки на спорт оказали негативное влияние на баскетбол.
«Азартные игры и ставки на спорт полностью лишили игру безупречности и веселья. Я буду честен с вами. Есть разница между ярыми болельщиками, которые поддерживают и любят свою команду, и теми, кто заключает пари в надежде словить куш. И это сообщество азартных игроков пришло в баскетбол.
Почему бы вам не играть в то, что имеет смысл для вас? Я просто говорю, в азартных играх ты либо выиграл, либо проиграл. Но это не значит, что нужно влезать в чужие личные сообщения, желать людям зла или вещи и того хуже. Иногда это сносит мне крышу. Понимаете?» – рассказал Кайри во время прямой трансляции.
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