Кайри Ирвинг: «Cтавки на спорт лишили игру безупречности и веселья»

Лидер «Далласа» считает, что ставки на спорт оказали негативное влияние на баскетбол.

«Азартные игры и ставки на спорт полностью лишили игру безупречности и веселья. Я буду честен с вами. Есть разница между ярыми болельщиками, которые поддерживают и любят свою команду, и теми, кто заключает пари в надежде словить куш. И это сообщество азартных игроков пришло в баскетбол.

Почему бы вам не играть в то, что имеет смысл для вас? Я просто говорю, в азартных играх ты либо выиграл, либо проиграл. Но это не значит, что нужно влезать в чужие личные сообщения, желать людям зла или вещи и того хуже. Иногда это сносит мне крышу. Понимаете?» – рассказал Кайри во время прямой трансляции.

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