Эл Хорфорд: «Бостон» сделал шаг вперед как команда, мы стали более зрелыми»
Центровой «Бостона» Эл Хорфорд после победы над «Голден Стэйт» (121:118 ОТ) рассказал о прогрессе команды.
Хорфорд набрал 20 очков и 10 подборов за 34 минуты.
«Считаю, что в этом году мы сделали шаг вперед как команда, став чуть более зрелыми в том, как справляемся с различными ситуациями, хорошими или плохими. Мы просто продолжаем играть, что показали сегодня вечером, когда совершили несколько существенных ошибок по ходу игры, под занавес основного времени и в овертайме. Это не сбило нас с толку, мы не упали духом и справились с этим, продолжили играть с мыслями о новом владении.
Было очень приятно видеть подобное от нашей команды. В этом году мы стали намного лучше», – сказал Хорфорд.
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