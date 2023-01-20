Центровой « » после победы над « » (121:118 ОТ) рассказал о прогрессе команды.

Хорфорд набрал 20 очков и 10 подборов за 34 минуты.

«Считаю, что в этом году мы сделали шаг вперед как команда, став чуть более зрелыми в том, как справляемся с различными ситуациями, хорошими или плохими. Мы просто продолжаем играть, что показали сегодня вечером, когда совершили несколько существенных ошибок по ходу игры, под занавес основного времени и в овертайме. Это не сбило нас с толку, мы не упали духом и справились с этим, продолжили играть с мыслями о новом владении.

Было очень приятно видеть подобное от нашей команды. В этом году мы стали намного лучше», – сказал Хорфорд.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта