Защитник УНИКСа Михаил Кулагин сменил агента.

После 14 лет работы с Валерием Холиным 28-летний баскетболист подписал договор с Вадимом Михалевским.

При этом соглашение с Холиным у игрока УНИКСа действует до конца сезона-22/23. Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», такая ситуация может привести к судебному разбирательству.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Суперзвезды НБА порой выходили на площадку в уродцах от странных брендов