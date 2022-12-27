Михаил Кулагин сменил агента

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Защитник УНИКСа Михаил Кулагин сменил агента.

После 14 лет работы с Валерием Холиным 28-летний баскетболист подписал договор с Вадимом Михалевским.

При этом соглашение с Холиным у игрока УНИКСа действует до конца сезона-22/23. Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», такая ситуация может привести к судебному разбирательству.

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