Дэмиан Лиллард: «Портленд» активно защищается, это главное изменение в нашей игре»

Разыгрывающий прокомментировал победу команды в матче против (110:107).

Лиллард набрал 19 очков, 6 передач и 3 подбора за 34,5 минуты на площадке.

«Я не хочу сглазить нас или что-то в этом роде, но это кажется особенным. У нас были провалы и удачные отрезки, где мы реализовали каждый бросок. Казалось, мы сыграем хорошо, но у другой команды будет 121 очко.

Мы совершали большое количество потерь, и соперник извлекал из этого выгоду. Мы смазали много трехочковых. Но к концу игры мы пропустили только 107 очков. За пару минут до конца у них было 98, и я понял, что счет не будет большим. Мы просто активно защищаемся, это главное изменение в нашей игре», – сказал Лиллард.

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