Дикембе Мутомбо лечится от рака

Член Зала славы испытывает проблемы со здоровьем.

У Мутомбо обнаружена опухоль головного мозга. Прославленный центровой пройдет курс лечения в Атланте.

Конголезец провел в НБА 18 сезонов. Он 4 раза был признан лучшим оборонительным игроком лиги и 8 раз участвовал в всех звезд.

В последние годы Мутомбо активно занимался развитием медицины, образования и улучшением других социальных возможностей жителей Конго.

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