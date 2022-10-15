Дикембе Мутомбо лечится от рака
Член Зала славы Дикембе Мутомбо испытывает проблемы со здоровьем.
У Мутомбо обнаружена опухоль головного мозга. Прославленный центровой пройдет курс лечения в Атланте.
Конголезец провел в НБА 18 сезонов. Он 4 раза был признан лучшим оборонительным игроком лиги и 8 раз участвовал в Матче всех звезд.
В последние годы Мутомбо активно занимался развитием медицины, образования и улучшением других социальных возможностей жителей Конго.
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