«Хорнетс» подписали четырех игроков

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«Шарлотт» подписал разыгрывающего Джейлена Кратчера (23 года, 188 см), форварда Энтони Дуруджи (24 года, 201 см), защитника Джейлена Симса (23 года, 198 см) и тяжелого форварда Айзейю Уэйли (24 года, 206 см).

Все игроки получили контракт Exhibit 10 и присоединятся к команде в предсезонном тренировочном лагере, который начнется 27 сентября.

На сегодняшний день в составе «Хорнетс» 18 игроков.

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