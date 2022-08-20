Эргин Атаман: «На матче с Грецией работали греческие судьи, ФИБА должна разобраться»

Теги товарищеские матчи ФИБА Эргин Атаман сборная Греции сборная Турции НБА ФИФА Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против сборной Греции (80:89).

Специалист был удален в третьей четверти за два технических. Главному тренеру греческой команды Димитрису Итудису пришлось уговаривать коллегу покинуть площадку.

«Все матчи между сборными должны находиться под контролем ФИБА. В футболе ФИФА направляет своих судей на товарищеские матчи. В баскетболе должно быть так же.

Мы видим, как на матчах в Греции работают греческие арбитры, а в Сербии – сербские. Меня не устраивает тот факт, что нашу игру обслуживали три греческих арбитра.

Мы встречались со Словенией в Турции, это был отличный матч при полном зале. После этого я посмотрел игру Сербии и Словении – тоже замечательная встреча. ФИБА и Евролига должны найти решение своих проблем.

Это также относится к международным матчам, которые мы играем в течение сезона. Да, возможно, у игроков НБА нет шансов приехать в сборную во время регулярного чемпионата, но игроки и тренеры Евролиги должны участвовать в таких матчах», – заявил Атаман.

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные