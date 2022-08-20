Эргин Атаман: «На матче с Грецией работали греческие судьи, ФИБА должна разобраться»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал свое удаление в товарищеском матче против сборной Греции (80:89).

Специалист был удален в третьей четверти за два технических. Главному тренеру греческой команды пришлось уговаривать коллегу покинуть площадку.

«Все матчи между сборными должны находиться под контролем . В футболе ФИФА направляет своих судей на товарищеские матчи. В баскетболе должно быть так же.

Мы видим, как на матчах в Греции работают греческие арбитры, а в Сербии – сербские. Меня не устраивает тот факт, что нашу игру обслуживали три греческих арбитра.

Мы встречались со Словенией в Турции, это был отличный матч при полном зале. После этого я посмотрел игру Сербии и Словении – тоже замечательная встреча. ФИБА и Евролига должны найти решение своих проблем.

Это также относится к международным матчам, которые мы играем в течение сезона. Да, возможно, у игроков нет шансов приехать в сборную во время регулярного чемпионата, но игроки и тренеры Евролиги должны участвовать в таких матчах», – заявил Атаман.

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